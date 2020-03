Ecco la banana in carbonio attivo per fare le puzzette in aereo senza dare fastidio a nessuno

Quando si viaggia in aereo si è più soggetti a problemi intestinali: secondo gli esperti, quando l’aria dell’aereo viene pressurizzata tra i 6.000 e gli 8.000 metri di altezza, nell’intestino è più facile che si formino dei fastidiosi gas. Per l’esattezza, stiamo parlando del 30% di probabilità in più che ciò avvenga.

A rivelarlo è il gastroenterologo Niket Sonpal, interpellato dall’azienda britannica Shreddies, la quale ha appena creato un valido aiuto per tutti i viaggiatori che volano frequentemente e che potrebbero ritrovarsi in questa imbarazzante situazione. Quando l’intestino si riempie di gas e non si ha la possibilità di espellerlo, la pancia può iniziare a fare male. Del resto, in aereo non si possono nemmeno emettere flatulenze con tanta leggerezza, considerando che il rischio è quello di nauseare gli altri passeggeri. Allo stesso modo, non ci si può alzare dal proprio posto per andare alla toilette ogni volta che si avverte il bisogno di liberarsi.

Ecco allora che l’azienda in questione ha avuto un’idea geniale: la Carbonana. Si tratta di una sorta di sacchetto a forma di banana (disponibile nera o di colore rosa carne) realizzato in cotone rivestito da una fodera in carbone attivo in grado di filtrare e contenere i cattivi odori. La Shreddies, in realtà, produce da tempo biancheria intima con questo particolare materiale: questi capi di intimo, però, non sono adatti per viaggiare in aereo in quanto il carbone presente nel tessuto potrebbe far suonare gli scanner aeroportuali, costringendo i passeggeri a denudarsi di fronte agli addetti alla sicurezza per superare i controlli.

L’azienda ha così inventato questo strumento rimovibile: una volta saliti sull’aereo, i viaggiatori non dovranno fare altro che inserire la Carbonana all’interno degli slip per poter volare tranquilli e, se necessario, liberarsi dei gas intestinali senza infastidire gli altri passeggeri. Il prodotto può essere lavato e riutilizzato: «È davvero una svolta per i viaggi in aereo – ha spiegato il direttore della Shreddies, Richard Woolley – la Carbonana migliorerà il confort a bordo per tutti i passeggeri». Per chi fosse interessato, questa novità è disponibile sul sito dell’azienda per 19 sterline, ossia circa 22 euro.