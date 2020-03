Coronavirus, chiusura scuole: ipotesi misure speciali per aiutare i genitori

Le recenti misure del Governo che, per far fronte all'emergenza Coronavirus, ha disposto anche la chiusura delle scuole almeno fino al 15 marzo, hanno gettato nel panico le famiglie italiane. Molti genitori lavoratori, infatti, si sono trovati improvvisamente di fronte alla necessità di dover trovare qualcuno a cui affidare i propri figli durante l'orario di lavoro.

Per questo il Governo sta valutando alcune misure per poter supportare le famiglie (anche dal punto di vista economico) e tutelare al tempo stesso i nonni, il cui contributo nel welfare della nostra società è stato definito "prezioso".

Tra le misure ipotizzate ci sarebbe l'introduzione di congedi parentali straordinari per lavoratori pubblici e privati, grazie ad una "norma che prevede la possibilità per uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni". Ma si pensa anche alla reintroduzione del voucher babysitter, introdotto in via sperimentale nel 2013 fino alla sospensione stabilita dalla legge di Bilancio dell'anno scorso.

Il ministro per la Famiglia, in una recente intervista, ha sottolineato che si tratta di proposte per le quali sono in corso valutazioni economiche e che si tratta di misure che si dovranno attivare fin da ora.

