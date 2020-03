Prima estrazione della lotteria degli scontrini fissata per il 7 agosto

Tutto pronto per l'avvio della lotteria degli scontrini: l'iniziativa voluta dal governo per dare un impulso alla lotta all'evasione fiscale ha ricevuto il via libero definitivo dal Garante per la privacy per la riservatezza dei dati dei partecipanti.

Una nota congiunta del ministero dell'Economia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sogei e Agenzia delle Entrate ha confermato l'avvio dall'1 luglio 2020 e ha comunicato che la prima estrazione è fissata per il 7 agosto.

Ma come funziona? Dalle ore 12 del prossimo 9 marzo tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno registrarsi nell'area pubblica del portale lotteria, inserendo il proprio codice fiscale per ottenere il proprio codice lotteria.

Per ogni acquisto del valore minimo di 1 euro, si dovrà esibire il proprio codice lotteria all'esercente che trasmetterà gli scontrini elettronici all'Agenzia delle Entrate: in tal modo il sistema lotteria genererà dei biglietti virtuali.

In questa prima fase di avvio sono previste delle estrazioni mensili di 3 premi (che, dopo la prima estrazione del 7 agosto, si terranno ogni secondo giovedì del mese) ed un super-premio da 1 milione di euro. Mentre dal 2021 saranno introdotte anche delle estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

(Credits photo: Getty)