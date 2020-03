Ecco i servizi GRATIS che le aziende offrono a chi risiede nella Zona Rossa

Nella gara di solidarietà che il Coronavirus sta innescando, anche e soprattutto il settore digitale può fare la sua parte. Per tutti coloro che si trovano nelle zone interessate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, imprese, associazioni e privati mettono a disposizione gratuitamente alcuni servizi digitali.

Il progetto ha l’obiettivo migliorare la qualità della vita delle persone che in questo momento sono costrette a modificare le proprie abitudini. Grazie all’iniziativa Solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sarà possibile:

lavorare da casa grazie ad avanzate piattaforme di smart working, tramite connettività rapida;

leggere gratuitamente un giornale o un libro direttamente dal proprio smartphone o tablet;

utilizzare piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR, per non rimanere indietro con i percorsi didattici.

Chi volesse aderire all’iniziativa e intendesse offrire il proprio contributo, fornendo servizi digitali gratuiti alle zone rosse, può compilare il form sul sito dedicato "solidarietadigitale" del MID (Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) con il supporto tecnico di AgID.

Le realtà imprenditoriali che hanno già messo a disposizione i loro servizi sono per esempio: Connexia che per due settimane garantisce l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a quanti ne faranno richiesta; e ancora il Gruppo Mondadori che offre abbonamenti gratuiti per tre mesi ai propri magazine, consentendo la lettura delle riviste in formato digitale ai cittadini che vivono nelle zone rosse.

Trovi tutti i servizi offerti qui!