Ferragnez raccolgono oltre 3 milioni di euro in un giorno per il San Raffaele

Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a raccogliere in un solo giorno più di 3 milioni di euro che saranno destinati al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

La coppia (dopo aver fatto la propria donazione) aveva lanciato l'iniziativa in un videomessaggio postato sui propri canali social in cui invitavano follower, colleghi, brand partner e industriali a donare o, almeno, a condividere l'appello per diffonderlo il più possibile.

Nonostante l'ottimo risultato raggiunto, la coppia ha ricevuto anche alcune critiche da parte di chi li ha accusati di aver scelto una struttura non pubblica.

Sulla questione è intervenuto Fedez, che ha spiegato: “Prima di contattare il San Raffaele abbiamo contattato una struttura ospedaliera milanese pubblica ma era talmente piena di lavoro che non ha saputo darci una risposta, quindi potrebbe essere utile costruire delle squadre che si occupano di questo per gli ospedali che ne hanno bisogno". Poi ha aggiunto: "Voglio anche chiarire che i posti letto che saranno istituiti con queste donazioni saranno a disposizione al 100% del sistema sanitario pubblico italiano“.

Chiara e Fedez non sono gli unici vip ad aver fatto una donazione in questo momento difficile. Tra questi ci sono anche Bebe Vio, Alessandra Amoroso, Mahmood, Arisa, Rovazzi, Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Francesco Fracchinetti, Giulia De Lellis e Diana Del Bufalo.

La solidarietà ora è fondamentale più che mai perché, come dice la stessa Ferragni, "uniti siamo la forza!".

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)