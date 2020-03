Video di solidarietà per il Coronavirus da parte di cantanti cinesi che hanno studiato in Italia

Quattordici cantanti lirici cinesi che hanno studiato canto in Italia, come molti loro connazionali, hanno realizzato un videomessaggio in cui eseguono Nessun dorma, la celebre aria tratta dalla Turandot di Puccini, in segno di solidarietà al nostro Paese, alla prese con l’emergenza coronavirus. Il video è stato postato anche dal Ministro della Cultura Dario Franceschini sulla sua pagina Facebook, scrivendo: "Grazie a questi splendidi ragazzi cinesi. Il video commuove e ci fa arrivare un messaggio fortissimo di speranza."

I giovani cantanti hanno concluso tutti insieme il commovente video intonando All’alba vincerò, per poi mandare un messaggio di speranza in italiano e in cinese: “Forza cari amici, vi siamo vicini”. Al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia invece un altro esempio di solidarietà. "Un fiore di speranza sulla via della seta" è il titolo del concerto che ha visto esibirsi a porte chiuse allievi italiani e cinesi, trasmesso in streaming sia in Italia sia in Cina. Per l’esecuzione dell’ultimo brano si è aperto il collegamento in diretta da Wuhan, dove il soprano Li Huijiao, già allieva del Benedetto Marcello, ha cantato una canzone popolare, Mo Li Hua (Fiori di gelsomino), insieme agli studenti presenti in Sala Concerti.