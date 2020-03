Positivo al Covid-19 il campione Nba che toccava tutti i microfoni per scherzo

In un momento di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo c'è anche bisogno di sdrammatizzare. Ma non troppo. Rudy Gobert, campione di basket, militante negli Utah Jazz qualche giorno fa, in conferenza stampa con i giornalisti, aveva ironizzato sul contagio da Covid-19 e aveva toccato tutti i microfoni e i registratore presenti. Rudy oggi è risultato positivo al tampone. E così l'Nba prende una decisione drastica: sospendere il campionato di basket nordamericano. Quando si dice il karma.

"Sospendiamo i match dopo la conclusione di quelli di stasera, fino a nuovo avviso", ha dichiarato la lega annunciando la sua decisione. Appena arrivata la notizia, Gobert è andato in isolamento con il personale medico sanitario che si prenderà cura di lui.Rudy è il primo giocatore di basket ad essere contagiato dal virus.

Il siparietto di cui il cestista è stato protagonista giorni fa ha fatto discutere. Il suo intento era quello di far capire a tutti che si stava esagerando con le misure di sicurezza, e che si stava prendendo un po' troppo seriamente la faccenda. Invece, lui l'ha presa troppo alla leggera e ha avuto la peggio. Ecco il video.