Chi sono i calciatori di serie A positivi al Covid-19?

Il Coronavirus ha colpito anche la serie A di calcio. Il primo calciatore, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 11 marzo, è stato Daniele Rugani, che milita nella Juventus. Il difensore bianconero ha avvertito i primi sintomi il 9 marzo, da qui è scattata l'emergenza tanto che sia la Juve che l'Intera, l'ultima squadra incontrata, hanno sospeso l'attività sportiva per almeno 14 giorni di quarantena.

Nella lista dei contagiati non c'è solo lui. Anche un altro calciatore di serie A, che ha fatto il tampone, è positivo. Si tratta di Manolo Gabbiadini, che gioca nella Sampdoria. Il 17 marzo prossimo, la Uefa si riunirà per decidere cosa fare per i tornei e per Euro 2020.

Nel frattempo, Rugani ha fatto sapere sui social che sta bene. "Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".