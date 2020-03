Coronavirus, a Venezia un’infermiera si sarebbe suicidata: assisteva i pazienti Covid

A Cortellazzo, in provincia di Venezia, una donna si sarebbe tolta la vita e il suo corpo è stato ritrovato alla foce del Piave. Aveva 49 anni ed era un’infermiera che lavorava nell’Ospedale di Jesolo, diventato in questi giorni uno dei centri per assistere i pazienti affetti a Coronavirus nel Veneto. La donna lavorava proprio nel reparto dove sono ricoverati i pazienti con Covid-19 ma da due giorni era a casa, dove viveva da sola, perché aveva la febbre. Si era anche sottoposta a tampone ma non le era stato ancora comunicato l’esito.

Il direttore generale dell’ULSS4, Carlo Bramezza, ha così ricordato la collega: “Era una persona dedita al lavoro, una risorsa insostituibile per i colleghi e per questa Azienda sanitaria - ha al Giornale Nord Est– non appena appreso la notizia della sua scomparsa, i colleghi dell’ospedale di Jesolo che in questi giorni sono impegnati sul fronte Coronavirus sono rimasti profondamente colpiti e scossi dall’accaduto. A nome dell’Azienda sanitaria che rappresento esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della nostra infermiera”.