Dov’è Wally? esce in edizione Coronavirus (mantenendo le distanze sociali)

“Dov’è Wally?” è il famoso puzzle per bambini creato dall’illustratore Martin Handford nel 1987: in ogni numero bisogna scovare il protagonista Wally (noto anche come Waldo in alcuni paesi) nei più disparati scenari, dal mare alla montagna, passando per le affollate strade cittadine. Migliaia di giocatori sono impazziti per cercare questo simpatico personaggio che, tra l’altro, negli ultimi tempi è stato disegnato ancora più piccolo per aumentare la difficoltà del gioco.

Ma ai tempi del Coronavirus, dove tutti siamo costretti a stare in quarantena, aveva senso continuare a cercare Wally in mezzo alla folla? Probabilmente no. Ecco perché la casa editrice che pubblica il puzzle ha deciso di far uscire un numero speciale, “Dov’è Wally? Coronavirus Edition”. Il disegnatore Clay Bennett ha così ritratto Wally, con una mascherina sul viso, tutto solo al mare, al parco, per le strade: le altre persone sono sparite e il protagonista del gioco non può più nascondersi.

In questo modo il disegnatore sembra quasi voler lanciare un messaggi: dobbiamo restare tutti a casa, anche Wally.