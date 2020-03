Le infermiere comunicano con i pazienti non udenti in maniera dolcissima

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di calore umano, di messaggi di supporto e incoraggiamento. Abbiamo bisogno di amore, come quello che gli infermieri - i vero guerrieri ai tempi del Coronavirus - stanno dando ai loro pazienti. La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall'ospedale di Pavullo, in provincia di Modena. Un'anziana signora non udente è ricoverata per sospetto Covid-19 e gli assistenti sanitari comunicano con lei in maniera dolcissima. Le lasciano, infatti, teneri messaggi scritti su un foglio per aggiornarla della situazione. Fortunatamente, è risultata negativa al test e quindi le hanno scritto "Coronavirus negativo! Ti spostiamo in un altro reparto". A questo cartello seguono altri, come: "Ti saluta tuo figlio" e "Se hai bisogno spingi il pulsante rosso".

Le foto con i messaggi è stata condivisa sui social network e ha scaldato il cuore di tutti noi. In pochissimo tempo ha fatto il giro della rete, facendoci vedere una realtà che, chiusi nelle nostre abitazioni, non abbiamo modo di conoscere, ma che ci fa capire tutta la passione e la forza che gli infermieri ci mettono per alleviare le giornate a chi è in ospedale.

Grazie per tutto quello che state facendo per noi! E speriamo che la paziente guarisca presto.