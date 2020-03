Controllo della temperatura prima dell'accesso a stazioni e supermercati

Recentemente intervistato, l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha commentato i numeri rilevati negli ultimi giorni, dichiarando che bisogna attendere ancora che il trend si consolidi e, soprattutto, sottolineando che non bisogna assolutamente mollare.

Per questo motivo diventano ancora più stringenti le norme anti-contagio, soprattutto in luoghi come stazioni e supermarket, dove, per forza di cose, si ritrova un maggior numero di persone.

I controlli sono già partiti in alcune stazioni e catene di supermercati della Lombardia, la Regione più colpita da questa emergenza coronavirus. Così da alcuni giorni, in fila per entrare in stazione o a fare la spesa, i clienti si sottopongono anche alla misurazione della temperatura corporea con termometro digitale da parte del personale addetto prima di essere autorizzati ad entrare.

La responsabilità dei cittadini e il rispetto delle norme, uniti a maggiori controlli, potranno mostrarci dei risultati incoraggianti. Perché solo evitando di contagiare altre persone e non esponendoci a nostra volta al contagio, potremo determinare l'estinzione dell'epidemia e fare in modo che tutto questo finisca al più presto.

(Credits photo: tgcom24.mediaset.it)