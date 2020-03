Coronavirus, morto l’attore Mark Blum

Un altro personaggio famoso è morto a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: stiamo parlando di Mark Blum, attore 69enne americano. La notizia è stata data dal gruppo teatrale Playwrights Horizons e da Rebecca Damon, vicepresidente della Sag-Aftra di cui l’attore faceva parte.

Blum divenne famoso negli anni Ottanta, grazie a commedie come “Cercasi Susan disperatamente” del 1985, dove interpretò Gary accanto a Madonna e Rosanna Arquette. Nel 1986, invece, recitò in “Mr. Crocodile Dundee”. Negli anni ’90 l’attore iniziò invece a girare dei thriller come “Battito finale”.

In tempi recenti ha recitato anche in alcune serie tv, come i Soprano, Csi Miami e la più recente, You. Madonna ha voluto ricordare Blum con un toccante messaggio sui social: “Vorrei rendere nota la scomparsa di un uomo straordinario, oltre che di un collega e di un amico, ossia Mark Blum, che purtroppo è stato sconfitto dal Coronavirus – ha scritto su Instagram pubblicando due foto del film in cui recitarono insieme – questa è davvero una tragedia e il mio cuore adesso è con lui, la sua famiglia e i suoi cari. Lo ricordo come una persona divertente, gentile e professionale quando eravamo sul set di Cercasi Susan Disperatamente nel 1985. Questa è l’ennesima prova del fatto che questo virus non è uno scherzo, non è qualcosa da sottovalutare e non possiamo fingere che sia qualcosa che non possa colpirci. Dobbiamo essere grati, dobbiamo avere speranza e aiutarci l’un l’altro, seguendo le regole della quarantena”.