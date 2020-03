Il commovente video pubblicato da Giuseppe Conte per ringraziare l’Italia

Mentre la maggioranza dei cittadini si trova a casa per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus, tanti invece si trovano in prima linea per curare i malati in ospedale oppure lavorano per fornire alla cittadinanza i servizi essenziali. È a tutti loro che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto dedicare un commovente video che sta facendo emozionare tutti sui social.

La clip mostra medici, infermieri, forze dell’ordine, operai, commessi dei supermercati, e tutte quelle persone che continuano a lavorare per mandare avanti il Paese. “Se proprio vogliamo dire grazie ai nostri eroi – dice la voce narrante del video – quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono a vincerlo, c’è solo una cosa che dobbiamo fare: restare a casa”.

“L’Italia è orgogliosa di voi”, si legge alla fine del video, pubblicato su Facebook dal Premier Giuseppe Conte, il quale ha voluto esprimere il suo “grazie” in prima persona, cogliendo l’occasione per ribadire l’importanza di stare a casa in questo periodo per far sì che tutto finisca presto.