Umani in quarantena, le tartarughe tornano a nidificare sulle coste indiane

Arriva dall'India una nuova testimonianza di come la natura e gli animali selvatici si stiano riprendendo i loro spazi, ora che gli umani sono stati confinati nelle proprie case dall'emergenza coronavirus.

Sulle coste di Odisha, uno stato dell’India Orientale sul golfo del Bengala, approfittando dell'assenza di orde di turisti e bracconieri, sono tornate a nidificare migliaia di tartarughe Olive Ridley, una specie di tartaruga marina in via d'estinzione.

Il 50% delle tartarughe di questa specie, minacciata dall'inquinamento dei mari e dai bracconieri, depone le uova proprio su queste spiagge e quest'anno potranno farlo senza essere disturbate dai turisti che accorrono in massa per assistere allo spettacolo.

Amlan Nayak, che si occupa della loro tutela, ha raccontato dell'arrivo di centinaia di femmine sulla spiaggia per deporre le uova. Tra poco più di due mesi la spiaggia ospiterà uno spettacolo straordinario, perché sarà letteralmente invasa dalle tartarughine.

Thousands of olive ridley turtles nesting on the beaches of Odisha.

Their normal predators (humans) are in quarantine.

This season, their numbers will explode in the oceans.

There is a silver lining in this dark cloud after all. pic.twitter.com/l0DMLbGp4l