Questa dolcissima palla di pelo diventerà un cagnolone di 40 kg

Sara Hamilton è una donna californiana molto fortunata. Lei e suo marito, infatti, sono i padroni di Chief, un cucciolo tutto pelo che è uno degli esemplari più belli che siano al mondo. Il suo soprannome è "nuvola di Oreo" e non facciamo fatica a capirne il perché. Il successo di questo cagnolone sui social è arrivato per caso: la proprietaria ha postato alcune sue foto su una pagina social di animali e da qui è diventato una vera e propria star del web.

La coppia ha deciso di chiamarlo in questo modo perché da grande peserà circa 40 kg e sarà sicuramente un leader... ha già un bel caratterino!

Chief, oltre ad essere bellissimo con tutto quel pelo e gli occhi color del ghiaccio, è anche un cane molto intelligente. Ora che i padroni sono a casa in quarantena possono dedicarsi 24 ore su 24 alla cura del loro amico a 4 zampe. Non mancano di insegnargli ogni giorno nuovi comandi, ai quali nuvola di Oreo risponde alla perfezione. È per questo che, quando finirà l'isolamento, Sara vorrebbe fargli fare un corso di pet therapy. Nel frattempo, gioca, dorme e rende felici i suoi proprietari.

È veramente di una dolcezza indescrivibile.