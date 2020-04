Hotel svizzero propone soggiorni di lusso in quarantena

Nel momento in cui il settore del turismo sembra essere tra i più colpiti dalla diffusione del nuovo coronavirus in tutto il mondo, un hotel svizzero è riuscito ad inventarsi una speciale promozione dedicata al COVID-19.

Si tratta dell'hotel di lusso Le Bijou, con sedi a Zurigo, Zugo e Lucerna. Come riportato da Bloomberg, l'hotel ha lanciato il servizio COVID-19, che offre ai clienti la possibilità di trascorrere il periodo di isolamento in lussuosi appartamenti dotati di ogni comfort, con pasti esclusivi e un servizio medico privato.

L'hotel funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e, grazie alla gestione digitale, riduce al minimo il numero di dipendenti umani: cosa che lo rende un luogo sicuro per gli ospiti.

Per trascorrere la quarantena in questi hotel, gli ospiti dovranno pagare tra i 200 franchi svizzeri (circa 190 euro) e gli 800 franchi svizzeri (circa 760 euro) al giorno. Aggiungendo altri 800 franchi al giorno sarà garantito il servizio di visite infermieristiche per due volte al giorno, mentre aggiungendo 500 franchi si potrà richiedere il test del coronavirus in camera.

A quanto pare l'offerta è stata apprezzata dal momento che, come ha dichiarato Alexander Hübner (co-fondatore e CEO di Le Bijou), dal lancio avvenuto la scorsa settimana, l'hotel ha registrato già 5 prenotazioni.

