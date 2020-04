Jaxon, il bimbo nato senza parte della testa, non ce l’ha fatta

Brandon e Brittany Buell sono i nomi dei genitori di Jaxon, un bimbo affetto con microcefalia che, secondo alcuni, non sarebbe dovuto neanche nascere. Per colpa di questa patologia dello sviluppo, il piccolo era privo di una parte del cranio, motivo per il quale secondo i dottori non sarebbe sopravvissuto a lungo.

Jaxon, invece, è diventato quasi un “miracle boy” perché è sopravvissuto per cinque anni. Purtroppo, però, in queste ore è stata diffusa la notizia che il bimbo non ce l’ha fatta: “Jax è morto serenamente tra le mie braccia – ha raccontato il padre a News4Jax – era circondato dai suoi genitori e dalla sua famiglia e ha goduto di tanto amore e coccole negli ultimi momenti della sua vita e del suo percorso con noi”.

Jason è venuto al mondo in Florida nel 2014 e ai suoi genitori i dottori avevano già annunciato la sua patologia: a Brittany era stato suggerito di abortire, ma lei non ha voluto. “Abbiamo voluto dare a Jaxon una possibilità – hanno spiegato i genitori – la possibilità di combattere”. Il piccolo non è mai riuscito a camminare o a parlare, ma in qualche modo riusciva a comunicare con i suoi genitori, tramite i sorrisi, gli sguardi e i vagiti. La storia di questo bimbo ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti.