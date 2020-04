Ritrovato il corpo della nipote di Bob Kennedy, dispersa in mare da giovedì

La polizia dello Stato americano del Maryland ha annunciato ciò che già si temeva. Maeve Kennedy Townsend McKean, la nipote di Robert Kennedy scomparsa in mare giovedì scorso insieme a suo figlio Gedeon, è morta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in mare. Intanto continuano le ricerche del piccolo Gedeon, 8 anni.

Maeve e Gedeon sono stati visti per l'ultima volta in canoa giovedì 2 aprile nella baia di Chesapeake. Di loro si sono perse le tracce quando hanno tentato di recuperare una palla e non sono più riusciti a tornare a riva a causa delle forti correnti. Già nella serata di giovedì la guardia costiera aveva avvistato una canoa capovolta.

Maeve aveva 40 anni. Figlia dell’ex vice governatore del Maryland Kathleen Kennedy Townsend e nipote di Robert F. Kennedy, lavorava come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative a Washington ed era sposata con David McKean, avvocato di diritti civili. La coppia ha 4 figli , dei quali Gideon è il maggiore.

Venerdì sera la madre di Maeve aveva detto di sua figlia e di suo nipote: "La nostra Meave ha dedicato la sua vita alle persone più vulnerabili della società. E mio nipote Gideon era un fratello maggiore amorevole che eccelleva negli sport, nella matematica e negli scacchi. Il mio cuore è spezzato, ma cercheremo di evocare la grazia di Dio e tutta la forza che abbiamo per onorare la speranza, l'energia e la passione che Maeve e Gideon hanno donato al mondo".

(Credits photo: baaz.com)