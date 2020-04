Dopo 50 anni di matrimonio muoiono per Covid-19 tenendosi per mano

Giuseppe Mambretti e Franca Ferloni erano sposati da 50 anni. Entrambi ricoverati al San Anna di Como per Covid-19, sono morti a 48 ore di distanza l'uno dall'altra: non hanno mai smesso di tenersi per mano, neanche per un secondo. Lui aveva 85 anni e lei 89, e come moltissime altre persone della loro età non hanno superato la battaglia contro questo nemico subdolo e silenzioso. Per tutto il tempo che sono stati ospedale, la coppia non ha smesso di essere in contatto: con le mani i due sono stati sempre vicini. Fino alla fine. Una storia commovente e romantica come ce ne sono poche.

Poco più di una settimana fa erano entrati in ospedale. A chiamare i soccorsi era stato il nipote, che entrando dentro la loro abitazione aveva trovato la donna stesa per terra svenuta e l'uomo accanto a lei. I medici e gli infermieri li avevano messi uno accanto all'altra e così loro si sono tenuti la mano per tutto il tempo.

Il 2 aprile, un'infermiera aveva visto le mani dei due anziani vicini e ha scattato una foto per immortalare quel momento unico. "Passavamo davanti a quella sala con un collega e abbiamo visto quelle fedi nuziali vicine, su due mani gentili nonostante l’età, parlavamo di quanto erano belli questi innamorati, di chi si è promesso amore eterno su un altare tanti anni fa. Ci siamo detti la stessa cosa, che quell’immagine, proprio quella doveva essere fermata. Così ho preso il cellulare e ho scattato la foto". E ora questo scatto è diventato un simbolo di amore e unione.