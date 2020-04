Madre di 7 figli si laurea dedicando la tesi al marito morto per il Coronavirus

Cinzia Trevisan è una donna di 51 anni che vive nel Piacentino con la sua famiglia, composta da ben sette figli. La donna ha perso il marito da poco proprio a causa del Coronavirus. Nonostante questa tragedia, però, Cinzia ha deciso di portare a termine il suo percorso di studi perché lo aveva promesso proprio al suo compagno di una vita.

E così ha discusso la sua tesi su Lutero con un suo lavoro di traduzione della Bibbia e ovviamente l’ha dovuto fare online, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Tutto è andato bene e Cinzia è diventata dottoressa in lingue straniere, ma non ha potuto condividere questa gioia con il marito, proprio con colui che l’aveva spinta a prendere la laurea.

È stato infatti Giancarlo a convincere Cinzia a riprendere gli studi, lasciati proprio per seguire i suoi sette figli, nati comunque per una scelta d’amore e soprattutto consapevole. Tutto procedeva per il meglio a Gossolengo, il paesino in cui la famiglia vive, fino al 10 marzo, quando Giancarlo, che già da giorni aveva la febbre, inizia a peggiorare e viene così portato in ospedale. Cinzia e i figli non hanno più potuto rivederlo, ma è a lui che la donna ha deciso di dedicare il suo grande traguardo, quella della laurea: “A mio marito, che ha creduto in questo progetto prima di me. Lo vedrà da lassù. So che Giancarlo è qui con noi”.