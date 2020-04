Michelle e Aurora si scatenano (e twerkano) durante l'allenamento

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti continuano a sorridere e a far divertire i fan anche durante questo lungo lockdown. Madre e figlia, che di certo non hanno perso la voglia di tenersi in forma, si allenano regolarmente nella palestra di casa Trussardi, coinvolgendo spesso i follower con dirette e Stories.

Tra le ultime Stories postate da Aurora c'è infatti un allenamento con mamma Michelle... decisamente esilarante. Le due si sono scatenate sulla musica anni '80, cantando a squarciagola brani come "What a Feeling", "Take on me" e "Jump", dimenandosi a ritmo di musica e perfino twerkando.

Il consiglio di Aurora ai fan è di usare la musica per ritrovare l'allegria: "Se avete qualche pensiero, qualche frustrazione, qualche tristezza repressa che non sapete come sfogare perché in questo periodo non si può, siamo chiusi in casa... mettete la musica a palla". La Ramazzotti precisa: "Playlist anni '80, '90, 2000, cose che portino positività, nel senso che ci ricordano periodi belli, e ballate come dei pazzi. Vi assicuro che è terapeutico".

(Credits photo: Instagram/therealauroragram)