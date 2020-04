Al ristorante con divisorio: l'idea per la ripartenza arriva da Palermo

La data prevista per l'avvio della Fase 2 si sta avvicinando e sono tanti i gestori che stanno già pensando a come far ripartire la propria attività, che si tratti di un bar o di un ristorante.

Così, dopo la proposta dei box in plexiglass per separare gli ombrelloni in spiaggia, arriva anche quella dei divisori per separare e proteggere i clienti seduti ai tavoli di bar e ristoranti. L'idea è stata presentata da un ristoratore di Palermo durante una recente puntata di "Pomeriggio Cinque".

Il signor Antonio, premettendo che si tratta soltanto di ipotesi dal momento che ancora non si conoscono le direttive esatte, ha spiegato che una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da paretine e autocertificazioni.

Le paretine di plexiglass sarebbero sempre presenti tra un tavolo e l'altro, ma anche tra commensali se questi non vivono sotto lo stesso tetto (come nel caso di collaghi ad un pranzo di lavoro).

Diverso, invece, è il caso di due persone che convivono, situazione in cui la paretina divisoria non sarebbe necessaria. A determinare la diversa configurazione, spiega il ristoratore, potrebbe essere un'autocertificazione firmata dal capofamiglia, che solleverebbe il gestore da qualsiasi responsabilità.

Non si tratta di una soluzione "bellissima", ammette Antonio. Ma di sicuro potrebbe essere un modo per ripartire e cominciare a tornare alla normalità.

(Credits photo: mediasetplay.mediaset.it)