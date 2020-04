Fase 2, ecco quando potrebbero riaprire palestre e piscine

Il 4 maggio dovrebbe finalmente iniziare la tanto attesa “Fase 2”, ossia quella della graduale riapertura e del ritorno a una vita il più possibile vicina alla normalità. In questo periodo di quarantena tante persone stanno cercando di tenersi in forma allenandosi a casa come possibile, nella speranza di poter tornare presto in piscina o in palestra. Ma quando si potrà ricominciare a frequentare i centri fitness?

Di certo non dal 4 maggio: la riapertura di piscine e palestre al momento non è stata ancora programmata perché, secondo gli esperti, questi sono luoghi a forte rischio contagio. Ecco perché, in tutta probabilità, in questo caso la riapertura non potrà che essere rimandata di qualche mese ancora, a giugno secondo i più ottimisti ma molto più probabilmente a settembre, dopo che i centri sportivi avranno effettuato le operazioni di sanificazione di tutti i locali e avranno adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Bisognerà chiarire, inoltre, le modalità di accesso ai centri fitness che dovranno probabilmente essere contingentati, e anche l’eventuale utilizzo di guanti e mascherina. I circa 20 milioni di italiani che praticano regolarmente sport, dunque, al momento dovranno accontentarsi dei parchi e delle ville comunali dove, a partire dal 4 maggio, sarà di nuovo consentito l’allenamento individuale.

Il discorso è diverso per le piscine: il cloro uccide il virus e disinfetta, dunque in acqua non dovrebbero esserci problemi, che potrebbero però sorgere negli spogliatoi, ambienti umidi che potrebbero favorire il mantenimento nell’aria del virus in aerosol. Per poter riaprire, dunque, le piscine dovranno garantire la pulizia e la disinfezione costante, oltre che gli ingressi contingentati ed eventualmente un orario di apertura più ampio. Prima delle piscine al coperto, tuttavia, è molto più probabile che riaprano in estate quelle all’aperto ma purtroppo anche su questo al momento non ci sono certezze.