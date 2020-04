L'allenamento impossibile di Julija Efimova dentro casa

A causa del Coronavirus piscine e palestre sono chiuse. Gli sportivi devono così ricorrere ad allenamenti casalinghi come è loro possibile. Come può, però, un nuotatore allenarsi a casa senza piscina? Semplice: nuotando sospeso in aria.

Lo ha fatto Julija Efimova, campionessa olimpica 28enne, bronzo nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Londra 2012 e due volte medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016: l’atleta ha condiviso online un video che la ritrae mentre si allena restando in equilibrio sul bancone dell’angolo cucina ed eseguendo con il corpo i movimenti che farebbe in acqua per nuotare.

In questo modo si è allenata per i 400 metri misti, nuotando in aria. Con questo video Julija ha voluto dare un consiglio a tutti gli atleti che le hanno chiesto come allenarsi senza la piscina. La sua performance è qualcosa di incredibile che solo un atleta allenato può fare. Ecco perché si sconsiglia di imitarla a casa senza una preparazione adeguata.