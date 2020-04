Medici tedeschi posano nudi per protesta: "Non abbiamo mascherine"

La Germania è riuscita a contenere i decessi per coronavirus, contando ad oggi un numero di vittime che è pari ad un quinto di quelle italiane. Ma la situazione dei medici di base non sembra essere migliore di quella registrata nel nostro Paese: anche in Germania si fa fatica a reperire dispositivi di protezione individuali (come mascherine e camici monouso) per il personale sanitario. La produzione non riesce a soddisfare l'incredibile richiesta.

A rivelarlo è stata la recente iniziativa di un gruppo di medici chiamato Blanke Bedenken che ha deciso di protestare posando nudi davanti ad un fotografo. Il messaggio è inequivocabile e la nudità dei medici rappresenta chiaramente la loro condizione di vulnerabilità.

Wir sind Ihre Hausärztinnen und Hausärzte. Um Sie sicher behandeln zu können, brauchen wir Schutzausrüstung. Wenn uns das Wenige, was wir haben ausgeht, dann sehen wir so aus: https://t.co/PfxrY6GBil — Blanke Bedenken (@BlankeBedenken) April 21, 2020

La protesta è stata ispirata da un collega francese, che aveva già posato nudo dichiarando di sentirsi "carne da cannone".

I medici di base, spesso i primi ad essere chiamati dai pazienti, non si rifiutano di lavorare. Ma chiedono a gran voce di poterlo fare in sicurezza, con mascherine filtranti, occhiali, guanti e camici.

(Credits photo: blankebedenken.org)