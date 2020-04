Ecco la mano d'ottone per toccare superfici contaminate

Quello che vedete in foto si chiama Hygien Hand, è uno strumento strano, sembra una chiave, ma in realtà si tratta di una maniglia in ottone che serve per entrare in contatto con superfici sporche che rischiano di essere contaminate. La mano in ottone può spingere i pulsanti, aprire il banco frigo del supermercato, per digitare il codice segreto al bancomat e persino di fare la propria forma digitale. L'invenzione è ad opera di un medico in pensione di New York, che in questo periodo di isolamento ha pensato a come limitare il contagio del virus.

Hygien Hand è realizzata per più della metà da rame, il materiale su cui il Coronavirus vive per meno tempo solo 4 ore. È uno strumento semplice, ma rivoluzionario allo stesso tempo perché ti permette di portare a termine le più elementari attività della vita quotidiana in totale sicurezza. E mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. In più è comodo, piccolo e discreto.

È possibile acquistare la mano in ottone a un prezzo che varia dai 23 ai 30 euro in base al modello che si sceglie. Ricordiamoci comunque di lavarci spesso le mani, anche se abbiamo Hygien Hand in borsetta.