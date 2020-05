In spiaggia con cerchi di teli e bambù ecosostenibili: la proposta di Gaeta

Dal 4 maggio in Italia è scattata la Fase 2,dopo il lungo lockdown per Coronavirus, e si comincia a pensare anche alle vacanze, magari al mare, ma sempre in condizioni di massima sicurezza.

Cerchi di teli e bambù per delimitare il proprio spazio in spiaggia: è questa la proposta ecosostenibile di due giovani architetti per Gaeta, di sicuro una meta turistica molto gettonata in estate.

L'idea è di Antonio Magnatti e Fabio Galluzzi, gaetano il primo e pugliese il secondo, e nasce dalla volontà di consentire la fruizione degli arenili in totale sicurezza, nel rispetto della norma di distanziamento sociale tra i bagnanti, ma anche dell'ambiente. Il sindaco di Gaeta, Mitrano invita gli operatori balneari ad accogliere la proposta e a trovare il modo di metterla in atto.

Questi piccoli habitat protetti possono essere realizzati autonomamente, circoscrivendoli in 5 metri di diametro. Il tutto semplicemente suddividendo lo spazio in spiaggia in aree perimetrate e poste in sicurezza, nel rispetto delle regole imposte dal Governo, e utilizzando materiali ecosostenibili, gradevoli e facilmente reperibili.