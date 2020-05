Questo cucciolo ama guardare la strada da un buco e i padroni decorano il recinto così

I nostri amici a 4 zampe non smettono mai di stupirci. Il cucciolo che vedete in foto si chiama Bogart, vive in Danimarca con la sua famiglia ed è davvero molto divertente. Ama guardare le macchine che passano sulla strada davanti la sua abitazione da un buco sul recinto, e così i padroni hanno deciso di decorare la staccionata con qualcosa di bizzarro.

Hanno dipinto una corona da re, con tanto di mantello, e uno cappello da giullare proprio in prossimità di due buchi, e ogni volta che il cane si affaccia acquista sembianze che fanno morire dal ridere. BoredPanda ha intervistato la proprietaria di Borgat, Ranveig Bjørklid Levinsen, che ha raccontato qualcosa di più su questa divertente vicenda. "Viviamo vicino a un sentiero, così tante persone passano ogni giorno e i cani sono curiosi. Per impedire loro di saltare il recinto, abbiamo fatto i buchi, e anche se è stato divertente vederli dall'altra parte, ho pensato che sarebbe stato ancora più divertente se avessimo dipinto qualcosa. Sai, come nei parchi di divertimento dove puoi fare la tua foto in questo tipo di buchi".

Molte persone si fermano davanti alla casa per fotografare e filmare Bogart quando diventa un cane reale o quando fa il giullare. Il risultato è davvero esilarante. Guarda tu stesso.