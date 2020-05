California, 26enne fa surf nella spiaggia chiusa per lockdown e viene ucciso da uno squalo

In questi giorni molte spiagge della California sono chiuse al pubblico a causa del lockdown, nel tentativo di arginare i contagi da Coronavirus. Sabato scorso, però, un giovane surfista 26enne di nome Ben Kelly ha deciso di tuffarsi lo stesso nella zona della baia di Monterey: quando si trovava al largo di Manresa State Beach a circa 100 metri dalla riva, il giovane è stato attaccato e ucciso da uno squalo.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma, secondo quanto riferito dalla polizia locale, pare sia stato uno squalo bianco ad aggredirlo, specie molto comune in quella zona. Il surfista è stato recuperato dai soccorritori ma è deceduto poco dopo sulla spiaggia, a causa delle ferite riportate. Ben era molto conosciuto nella zona di Santa Cruz, proprio per la sua grande passione per il surf che però l’ha strappato dalla sua giovane moglie.

Sui social in tanti lo ricordano con affetto e stima: “Fratello hai raggiunto lo status di leggenda – ha scritto un utente - Tutti noi surfisti conosciamo i rischi che corriamo quando entriamo in acqua. Ci immergiamo in un luogo in cui accadono cose più grandi di noi e quella potrebbe essere l'ultima volta che mettiamo piede sulla terra”.