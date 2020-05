Con la mascherina i contagi da Coronavirus si ridurrebbero di circa il 50%: lo rivela uno studio

Uno studio condotto dall’Università di Hong Kong ha rivelato l’importanza dell’utilizzo delle mascherine: lo scopo della ricerca era verificare l’efficacia del dispositivo di protezione individuale nel limitare la diffusione del virus nell’aria da parte dei soggetti sintomatici e asintomatici.

Come riporta il South China Morning Post, lo studio, guidato dal professor Yuen Kwok-yung, uno dei massimi esperti di Coronavirus, è stata condotta su 52 criceti, alcuni dei quali infettati artificialmente: tra le due gabbie sono state posizionate mascherine chirurgiche, dirigendo poi un flusso d’aria dagli animali malati verso quelli sani. I risultati hanno dimostrato che con le mascherine i contagi si riducono di oltre il 60%.

Due terzi dei criceti sani non protetti dalla mascherina si sono infettati nel giro di pochi giorni, mentre per quelli protetti il tasso di contagio è sceso al 15%. Il professore ha sottolineato dunque l’importanza dell’utilizzo delle mascherine, in particolare per le persone infette, sia sintomatiche che asintomatiche, perché in questo modo rischiano molto meno di contagiare gli altri.