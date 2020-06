Ilary Blasi si fa i boccoli e Francesco Totti reagisce così

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia perfetta. Tra impegni lavorativi e figli adolescenti, i due non smettono mai di giocare e rendono partecipi i fan della loro vita familiare. Ultimo in ordine di tempo è il siparietto che hanno creato in occasione del cambio di look della presentatrice. Ilary ha fatto un esperimento sui suoi capelli, trasformandoli da lisci a ricci... o almeno ci ha provato.

Ha preso degli elastici, li ha applicati alla chioma facendo girare intorno le ciocche di capelli e poi ha svelato il risultato. Tutto è stato documentato sui social. Non molto convinta del suo esperimento, Ilary ha chiesto prima il parere del primogenito, che l'ha liquidata con un eloquente gesto del braccio e poi al marito Francesco.

Gli ha inviato un messaggio su WhatsApp e poi ha pubblicato la reazione del campione della Roma. "Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie??? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi", ha scritto la soubrette. L'ex calciatore ha risposto, ovviamente ironizzando: "Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene". Del resto, lei stessa ha definito l'esperimento "fallimentare".

Questi botta e risposta fanno parte ormai della vita dei due e i fan lo sanno bene, tanto che sperano la realizzazione di un sitcom, della serie "Casa Totti/Blasi".