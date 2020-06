Mamma megattera dorme col suo cucciolo accanto: la foto è la più bella del mondo

Gli animali sono meravigliosi, e questa foto lo dimostra. Una mamma megattera è stata fotografata mentre dormiva negli abissi del mare con il suo cucciolo di appena 12 settimane accanto. Uno scatto che ha commosso il mondo intero e che ha vinto il Premio Speciale del concorso fotografico Hamdan International Photography Award (HIPA), come immagine più bella del mondo a tema acqua.

L'artefice della fotografia è una fotografa australiana, Jasmine Carey, e si è aggiudicata il premio di 120.000 dollari. "Ho afferrato la mia fotocamera 5D Mark IV, che è racchiusa in una custodia impermeabile e sono scivolata da una piccola barca turistica nelle acque delle Isole Vavaʻu a Tonga", ha spiegato l'artista in una intervista. "Sembrava così vulnerabile, ma era rilassata. Così in bilico. Così nutrita, ammortizzata e rafforzata dall’acqua che la abbracciava e l’abbraccerà per sempre", ha aggiunto.

Poco prima di scattate la foto, Jasmine ha visto delle bolle sulla superficie del mare e ha pensato che in profondità c'erano degli ospito speciali. E così è stato: si è tuffata e ha visto la dolcissima scena. Un momento intimo e meraviglioso che ci fa capire la tenerezza della natura e degli animali che la abitano.