Cecilia Rodriguez e il dubbio dei suoi follower: è incinta?

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua e va a gonfie vele. La coppia ha trascorso il lockdown insieme in Trentino, come testimoniano le tante foto condivise sui social; in questo contesto, Cecilia si è mostrata in modo diverso dal solito. In mezzo alla natura, ha fatto la casalinga e la boscaiola, divertendosi un mondo.

Chissà, forse la quarantena ha fatto in modo che Cecilia e Ignazio si concentrassero sui loro progetti futuri: la coppia non ha mai nascosto di desiderare un figlio un giorno e chissà che non sia arrivato il momento giusto. A destare i sospetti di una possibile gravidanza sono state alcune foto che ritraggono la sorella di Belen durante un weekend trascorso in una villa extralusso sul Lago di Como, un posto meraviglioso con tanto di piscina vista lago. La modella e il suo compagno hanno qui trascorso alcuni giorni insieme alla famiglia e agli amici.

Ed è proprio parlando con il suo amico Mattia Ferrari che Cecilia scherza sul suo fisico, ammettendo di essere ingrassata qualche chiletto: “Uno… sei… facciamo sette chili”. In effetti, in alcune delle foto in cui indossa un costume nero intero, le forme di Cecilia appaiono leggermente più morbide, un dettaglio che fa davvero pensare che sia incinta. O forse ha messo su qualche chilo durante la quarantena, come è capitato a molte persone. Per sapere la verità non resta che attendere che siano Cecilia e Ignazio a dare l’eventuale lieta novella.