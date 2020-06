Selfie con un terrificante squalo bianco? Ecco l'idea di un artista

Sulla spiaggia di Palolem, a sud di Goa in India, non è difficile imbattersi in un terrificante squalo bianco con la bocca spalancata che emerge dall'acqua per terrorizzare i turisti.

Per fortuna si tratta soltanto di una roccia appuntita. L'artista statunitense Jimmy Swift, dopo averla notata, ha pensato di realizzare quest'opera dal realismo impressionante.

Gli amanti del genere non faticheranno ad associare l'opera alla locandina del celebre film "Lo Squalo" diretto da Spielberg, da cui l'artista ha evidentemente tratto ispirazione.

La roccia dipinta è così spettacolare che ben presto si è trasformata in vera e propria attrazione turistica. Infatti sono tantissimi i bagnanti che fanno a gara per scattare la foto più terrificante da postare sui social, soprattutto durante le fasi di alta marea, quando l'acqua del mare copre la base della roccia creando un effetto ancora più realistico e spaventoso.

(Credits photo: Instagram/jimmy_swift)