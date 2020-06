La compagna di Luca Argentero criticata da neomamma perché mangia poco e si allena troppo

Cristina Marino ha dato alla luce il 20 maggio una bambina di nome Nina Speranza. La compagna di Luca Argentero, ha postato un video su Instagram in cui fa ginnastica e la foto del suo brunch, scatenando le critiche social. Secondo gli utenti il pasto sarebbe misero e lo sforzo fisico eccessivo, secondo i follower. Lei replica sbottando: "Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Non è un messaggio sbagliato perché c’è scritto Monday Motivation... Riguardandolo mi ha fatto venire voglia di allenarmi, visto che non mi alleno da moltissimo e mi manca parecchio dato che è la mia vita. Così ho pubblicato un video, detto questo sicuramente fare un allenamento ad alta densità non va bene, parlo per me".

E gli utenti controbattono: "Immagino non allatti?” le domanda qualcuno e lei subito risponde per le rime: "Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice".

Inoltre gli utenti definiscono "misero" il brunch della Marino. "Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete. Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta".

E consiglia di non mangiare tutto quello va. Meglio fare uno stile di vita sano ed equilibrato e allenarsi con costanza, mangiare bene sempre.