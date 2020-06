19enne muore tuffandosi nel lago di Garda dopo una festa con gli amici

Silvia Doriguzzi aveva 19 anni e un sorriso che resterà impresso per sempre nella memoria di chi l'ha conosciuta. La giovane, originaria di Igne di Longarone, in provincia di Belluno, si era trasferita da pochi giorni a Peschiera del Garda perché aveva ottenuto un lavoro da barista presso un locale della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, Silvia aveva trascorso la serata con gli amici a festeggiare. Probabilmente aveva anche bevuto un po' più del solito. Poi, all'alba, la comitiva aveva deciso di fare un tuffo al lago: sono riemersi tutti, tranne lei.

La ragazza deve aver battuto la testa e ha perso i sensi. I suoi amici hanno iniziato a gridare per chiedere aiuto. Ad accorrere in loro soccorso è stato un ispettore della Polaria di Villafranca di Verona che stava trascorrendo le vacanze in un campeggio vicino.

L'ispettore Mauro Trinca Rampelin ha allertato immediatamente i Carabinieri di Peschiera che hanno recuperato il corpo di Silvia: la ragazza versava in gravi condizioni, ma i soccorritori sono riusciti a riprendere il battito cardiaco e a trasferirla in ospedale. Purtroppo, però, Silvia è deceduta poche ore dopo.

In tantissimi i messaggi di cordoglio dedicati alla giovane sui social network. Chi l'ha conosciuta non dimenticherà il suo sorriso e la sua voglia di vivere.

(Credits photo: Facebook/Silvia Doriguzzi)