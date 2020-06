Fedez svela il contenuto dei messaggi scritti con Jennifer Aniston

Da settimane i fan impazziscono per la storia dei like scambiati tra Fedez e Jennifer Aniston. La cosa aveva perfino fatto ingelosire la Ferragni. Ma cosa c'è oltre i like? Lo ha svelato il rapper in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair.

Fedez ha raccontato di aver anche scambiato qualche messaggio con l'attrice di Friends: «Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall'altra parte del mondo».

Come ha raccontato Fedez qualche tempo fa, tutto è iniziato con una parodia di Friends realizzata dai Ferragnez durante la quarantena e pubblicata su Instagram. Jennifer Aniston aveva iniziato a seguire il rapper e a mettere like ad alcuni suoi post, facendo un po' ingelosire Chiara. La Ferragni, però, si è presa la sua rivincita quando la Aniston ha cominciato a seguire anche lei.

