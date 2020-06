Alessia Marcuzzi, infuriata con gli haters, chiede aiuto alla Polizia Postale

Alessia Marcuzzi è andata su tutte le furie per quello che è accaduto durante una diretta Instagram in cui aveva invitato tre esperte cosmetologhe per parlare dei suoi prodotti.

La conduttrice, alla fine dell'intervento del team di professioniste, ha pubblicato una Storia in cui si è detta indignata per gli insulti e le offese pesanti apparsi nei commenti durante la diretta.

Nel video la Marcuzzi, evidentemente arrabbiatissima, ha detto: «Ho appena finito la diretta… C’è una cosa che mi ha veramente sconvolto. Ma questi uomini piccoli così che scrivono cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale per Laura, Patrizia e Renata e chiedo scusa a tutte e tre perché le ho invitate a fare una diretta e non potevo sapere che questo potesse succedere. Dei commenti da parte di uomini così brutti, così maleducati, così sgradevoli… così indecenti».

Alessia ha precisato che ormai lei è abituata ai commenti degli haters, ma in questo caso sono state attaccate "con leggerezza e cattiveria" delle professioniste che stavano solo spiegando i suoi prodotti.

La Marcuzzi, poi, ha continuato denunciando: «Quello che succede alle donne è fuori da ogni logica e ciò che è successo oggi è stata la prova. Orrore… totale».

La conduttrice ha concluso facendo appello alla Polizia Postale, a cui intende rivolgersi per identificare gli autori di quei commenti.

(Credits photo: Instagram/alessiamarcuzzi)