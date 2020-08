Flavio Briatore avrebbe contratto il Covid-19 e sarebbe in "serie condizioni"

Flavio Briatore sarebbe positivo al Coronavirus: secondo quanto riportato da L’Espresso, il noto imprenditore sarebbe stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano già da ieri e le sue condizioni sarebbero serie, anche se al momento pare non si trovi in terapia intensiva.

Nei giorni scorsi Briatore ha criticato duramente il Governo per le misure adottate per contrastare i nuovi contagi da Covid-19, tra le quali anche la chiusura delle discoteche. L’imprenditore ha protestato per aver dovuto chiudere il suo Billionaire in Sardegna lo scorso 17 agosto.

Il locale di Porto Cervo si è poi rivelato essere un focolaio attivo del contagio: ben 58 persone che lo hanno frequentato poi sono infatti risultate positive al virus.