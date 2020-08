Mamma-fattorino fa le consegne portando con sé le due figlie piccole

La storia di Lada Koroleva arriva da Mosca. Lada è una giovane madre di due splendide bambine: nella sua vita ha sempre dovuto cavarsela da sola e, da quando sono nate le sue figlie, è stata lei a farsi carico di tutto.

La sua vita non è mai stata semplice. Non potendo contare sulla sua famiglia, a 17 anni è andata via di casa: ha conosciuto un ragazzo, lo ha sposato e insieme hanno avuto una bambina. Ben presto però Lada ha capito che non poteva aspettarsi niente da quest'uomo, che trascorreva le giornate perdendo tutto il suo denaro ai video poker. Così lo ha lasciato: ma intanto aspettava già la sua seconda bambina.

Oggi Lada ha 19 anni e per garantire un pasto ogni giorno alle sue figlie (una di due anni e l'altra di pochi mesi) ha accettato un lavoro come fattorino per le consegne di cibo a domicilio. Così ogni giorno indossa lo zaino colmo di alimenti e parte per turni massacranti portandosi dietro le sue figlie (che non può affidare a nessuno).

Quando le sue foto hanno cominciato a circolare in rete, la sua storia è diventata virale: in tantissimi l'hanno criticata e persino accusata di sfruttare le sue figlie. Qualche altro, invece, ha capito le sue difficoltà, l'ha lodata per la sua forza di volontà e l'ha anche aiutata con pannolini e generi di prima necessità per le bambine.

Lada sa benissimo che questo non è il lavoro ideale per lei e le sue figlie, per questo sta cercando un'attività più stabile, che le permetta di crescere le sue bambine senza doverle trascinare ogni giorno per le strade di Mosca. Intanto, però, non si perde d'animo e va avanti con coraggio e determinazione.

(Credits photo: Facebook / Лада Королёва)