Giada Giovanelli shock, sanguina dal naso in una Storia: «Ecco mio padre»

Giada Giovanelli, tra i protagonisti dell'edizione 2018 di Temptation Island (con il fidanzato Francesco Branco), ha recentemente postato su Instagram una Storia shock in cui mostra il suo viso insanguinato e accusa suo padre.

Nella foto postata dalla ragazza si vede chiaramente che perde sangue dal naso e la didascalia che recita "Ecco mio padre" non lascia spazio a molte interpretazioni.

Giada scrive: «Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….». E poi aggiunge: «Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata».

Il post ha immediatamente scatenato la reazione dei tanti fan della ragazza su Instagram. In molti hanno espresso la propria solidarietà, incoraggiando Giada a denunciarlo: «Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male».

(Credits photo: Instagram/giadapole)