eMule torna dopo 10 anni in versione aggiornata

Chi ha vissuto gli albori del web 2.0 nei primi anni 2000 non può non ricordare eMule, lo storico software P2P utilizzato per scaricare (per lo più illegalmente) materiale dalla rete: dall'ultimo film uscito nelle sale all'album del proprio cantante preferito.

Era un sistema lentissimo e, nella maggior parte dei casi, alla fine del processo di download ci si ritrovava con file corrotti, se non con dei veri e propri fake. Per questo è stato presto soppiantato dal servizio Torrent, più pratico, veloce e semplice da utilizzare. L'avvento dei servizi streaming, che hanno reso decisamente più conveniente pagare un abbonamento mensile per avere subito il contenuto desiderato, ha fatto il resto.

Ma dal 14 agosto, più con l'intento di coccolare i nostalgici che per sfidare lo streaming, eMule è tornato (in verità non è mai sparito completamente) in versione aggiornata. Si tratta della versione beta 0.60a (il precedente aggiornamento, la versione 0.50a, risale al 2010!).

Quanti nostalgici lo installeranno di nuovo per provare ancora una volta il "brivido" del P2P di eMule in memoria dei vecchi tempi?

