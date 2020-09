“Quando donne senza figli mi dicono di essere stanche...", la battuta di Beatrice Valli scatena la polemica

Beatrice Valli ha sollevato un vespaio di polemiche con una recente battuta (infelice) sulle donne che non hanno figli.

La 25enne, diventata famosa come "corteggiatrice" nel programma televisivo Uomini e Donne in occasione del trono di Marco Fantini (suo attuale compagno), è madre di 3 figli e oggi è una delle influencer più seguite in Italia.

E proprio sul suo account Instagram, in una Story postata per rispondere alla domanda di un follower (che le chiedeva se la vita con 3 bambini fosse faticosa), Beatrice ha scritto: “Quando donne senza figli mi dicono di essere stanche. Non oso immaginare cosa farebbero se ne avessero tre”, con tanto di emoticon di faccine che ridono.

La reazione è arrivata da tantissime donne che si sono sentite offese dalla dichiarazione irrispettosa dell'influencer e la polemica si è diffusa su diversi social. In molte hanno fatto notare che esistono anche delle donne che non fanno le influencer e che non trascorrono il tempo a pubblicizzare prodotti dal divano di casa.

La Valli, a questo punto, ha postato una nuova Storia in cui si è scusata, affermando che la sua dichiarazione era stata travisata: "Non volevo dire questo, era ironia ma so che non è stato carino perché vi siete offese in tante. Non volevo puntare il dito contro quelle che non hanno figli”.

Poi l'influencer ha provato a spiegare meglio cosa intendesse dire: "Ci sono tante donne che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando il nostro è un bellissimo lavoro. So che è impegnativo, perché lo è, ma vi assicuro che quando hai dei bambini e una famiglia da gestire è ancora peggio. È vero, ognuno è strano o vive la stanchezza a modo suo ma fidatevi che con tre figli ancora di più. A chi mi dice che non vado in ufficio o non lavoro garantisco che anch'io ho un ufficio, delle dipendenti e delle persone che lavorano per me. Mi alzo alle 6.30/7 del mattino e facciamo orari assurdi per il nostro lavoro, che è bellissimo, ci mancherebbe, e vi ringrazio per riuscire a farlo".

(Credits photo: Instagram/vallibeatrice)