Ecco il bar dedicato ai film di Tim Burton con un menu "spaventoso"

A New York c'è un bar dalle atmosfere grottesche, interamente dedicato ai film di Tim Burton. Si chiama "Beetle House" e promette agli avventori di vivere una esperienza davvero unica del suo genere. Sorseggiare un buonissimo cocktail e gustare le pietanze "spaventose" sarà un viaggio cinematografico senza uguali.

Tutto qui richiama le pellicole di uno dei registi più particolari del panorama internazionale. "Edward mani di forbice", "La Fabbrica di Cioccolato" e "Beetlejuice" sono solo alcuni delle suggestioni che si possono vivere in questo strano locale. Il menu è realizzato prendendo come punto di riferimento i personaggi e le situazioni dei film che hanno portato al successo il cineasta americano.

Da mangiare ci sono piatti come "Edward Burger Hands" oppure "Eggs Skellington". Da bere, invece, è possibile ordinare un "We Come in Peace" o un "Fleet Street Martini". Tutti i fan delle pellicole di Tim Burton hanno finalmente il loro bar del cuore, dove incontrare chi condivide la stessa passione.