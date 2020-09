Ecco la visiera anti-Covid di Louis Vuitton che costa un occhio della testa

Ai tempi del Covid i nostri migliori amici sono i dispositivi di sicurezza. È così che molti stilisti stanno studiando il modo di renderli più appetibili... perché anche durante una quarantena si può essere alla moda. In questi ultimi giorni sta facendo parlare di sé la nuova visiera anti-contagio, realizzata da Louis Vuitton. Si tratta di una semplice visiera come quella utilizzata dai medici, ma con dettagli preziosissimi.

Prezioso è anche il prezzo: per il lancio, previsto il mese prossimo, il costo si aggira sui 810 euro. Praticamente uno stipendio! Rifiniture di gran classe ed eleganza sono di casa, se non si usa si può tirare indietro e mettere come cappellino stravagante. Inoltre, la plastica si adatta alla luce circostante, ovvero si scurisce al sole e diventa trasparente al chiuso.

Ma non finisce qui... perché questa non è la sola pazzia da ricchi. Un imprenditore indiano, infatti, ha voluto una mascherina d'oro per la modica cifra di 4500 euro. Ci sono voluti 8 giorni per realizzarla, è molto leggera e traspirante. L'uomo è famoso per la sua passione peri i gioielli e per i dettagli preziosi e questa è la sua ultima trovata.

Eccola.