Chiara Ferragni a Venezia riceve il Leone d'Oro per l'impegno civico dimostrato

Chiara Ferragni ha ricevuto il Leone d’Oro dal sindaco Luigi Brugnaro “per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale”.

L'influencer, che sta trascorrendo qualche giorno in Laguna, si è detta onorata di essere a Venezia, una delle città più belle al mondo, e di contribuire a farla conoscere ancora di più al suo pubblico.

Chiara ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con il premio e nella didascalia, oltre a riportare la motivazione per cui ha ricevuto il Leone d'Oro, ha voluto ricordare il suo impegno per la promozione delle bellezze del nostro Paese: "Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati".

La sua permanenza in Laguna, infatti, proseguirà con una serie di visite dedicate all'arte: dai musei civici della fondazione Muve alla Scuola Grande di San Rocco, senza dimenticare le eccellenze della città, come il vetro di Murano e il merletto di Burano.

La Ferragni avrebbe dovuto ricevere il prestigioso riconoscimento lo scorso 25 aprile, ma la cerimonia era stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria.

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)