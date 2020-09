Il tracciamento dei contatti sarà attivo sui cellulari anche senza Immuni

Anche se non hai scaricato l'app Immuni, potresti ugualmente ricevere le notifiche di esposizione ad eventuali contatti positivi al Covid. Tutto questo sarà possibile grazie all'aggiornamento del proprio sistema operativo, attraverso il quale verrà istallata un'applicazione che funziona in modo similare a Innumi. Ora, questo sistema è in fase di test e il download è disponibile solo per gli sviluppatori. Sarà attiva sia per Apple che per Google.

I vantaggi sono evidenti. Tutti potranno ricevere una notifica ed essere avvertiti se hanno avuto contatti con persone risultate positive al test. Inoltre, l'aggiornamento e quindi il download del sistema andranno in automatico e non ci sarà bisogno di fare nulla. Bisognerà solo accettare i termini per una questione di privacy.

In questo modo, anche chi non ha scaricato Immuni, potrà essere informato su eventuali contagi e si potrà tracciare in maniera più chiara la situazione nel nostro Paese.

Questo non vuol dire che Immuni non va scaricata, anzi. L'app è l'unica in grado di inviare online i codici crittografati dei nuovi contagiati, ovvero il punto di partenza per poi inviare la notifica. La sua utilità resta fondamentale, appunto per segnalare a sistema chi è risultato positivo al test e per poi avvertire tutti i suoi contatti.