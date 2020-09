Il Gundam dei cartoni diventa realtà: il video incredibile dei suoi primi passi

In Giappone il mitico robot dei cartoni animati creati da Yoshiyuki Tomino nel 1979 è diventato realtà: sul molo di Yamashita di Yokohama il Gundam a grandezza naturale ha iniziato a muovere i primi passi.

I costruttori stanno effettuando i primi test su questo incredibile robot alto 18 metri: è in grado non solo di camminare, ma anche di sedersi e inginocchiarsi. Questo gigante Gundam pesa più di 200 chili ed è stato costruito nel 2015 nell’ambito del progetto Gundam Global Challenge, nato per festeggiare i 40 anni del robot più amato dei cartoni.

Alcuni utenti hanno potuto assistere ai test e hanno girato dei video che stanno facendo il giro del web: vedere questo enorme robot muoversi è davvero impressionante. Non è la prima volta che viene creata una riproduzione del Gundam, ma questa è l’unica a grandezza naturale e in grado di muoversi.