GF Vip, Elisabetta Gregoraci è gelosa di Naomi Campbell e Flavio Briatore? "Si offese perché Flavio baciò prima me a capodanno"

“Non sono gelosa di Naomi Campbell”, dichiarazione secca e convinta quella di Elisabetta Gregoraci che, durante la puntata di Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, è stata chiamata da Alfonso Signorini a commentare in diretta una foto di Flavio Briatore.

Nell'immagine, l'ex marito - convalescente dopo un periodo trascorso in ospedale per aver contratto il Coronavirus in Sardegna - si mostra in compagnia della top model Naomi Campbell, sua compagna in passato. I due si trovavano insieme a Montecarlo, ma quello che sembra disturbare di più la Gregoraci non è tanto questo, quanto piuttosto il ricordo della Venere Nera.

Tra la Elisabetta e Naomi, infatti, è risaputo che non scorra buon sangue: "Una volta in Kenya si offese perché Flavio a mezzanotte di Capodanno baciò prima me, questa è Naomi".

Quella che si appresta a vivere oggi però, è un'altra storia, sembra anni luce lontana da quei tempi: “Non so come mi vedano da fuori, ma ormai ho preso la mia strada. Uno stradone”, dichiara, rivolgendosi a Signorini che, prontissimo, le risponde “Percorrila”.

Attualmente, infatti, nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta sta vivendo un appassionato flirt con Pierpaolo Pretelli.